Esce di casa per prendere l'auto ma non rientra più trovato morto nel fosso

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DI MOSTO - Non rientra nella notte, lo trovano morto nel fosso. Giallo a, sulla strada per Stretti, questa mattina è stato trovato il corpo di un 77enne del posto. L'uomo ieri sera era uscito per andare a prendere l'auto, ma non è più rientrato. Quando i familiari hanno lanciato l'allarme sono scattate le ricerche.Quest'oggi è arrivata la svolta. Il corpo del 77enne è stato trovato in un fosso, vicino alla sua automobile. Sul posto sono arrivati i sanitari con i carabinieri.Gli investigatori diretti dal maresciallo Edoardo Barozzi stanno indagando per capire cosa sia accaduto. Non è escluso un malore dell'uomo.