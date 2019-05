Tornado spaventoso ribalta un bus con 39 passeggeri 4 persone in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spaventoso tornado ha seminato il panico tra gli automobilisti e i passeggeri di unche è stato sollevato dal vento per esserein un prato a pochi metri di distanza: secondo i media, 4 persone sono state portate in ospedale mentre altre 12 hanno ricevuto assistenza medica sul posto dell'incidente.L'enorme vortice si è sviluppato in Romania, in particolare le immagini più spettacolari sono state registrate a Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese.Ilavrebbe travolto anche delle abitazioni, provocando danni alle case circostanti.