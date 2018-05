Invade la corsia stradale opposta con l'Audi: schianto con tre morti nel Torinese

Tre persone sono morte questa sera nello scontro frontale tra due auto. L'incidente a La Loggia, in provincia di Torino, sulla provinciale che porta a Carignano. La strada è chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori. Con i sanitari del 118 sono presenti i carabinieri, che indagano sull'esatta dinamica dello schianto, e i vigili del fuoco

Le tre vittime viaggiavano su una Fiat Grande Punto sulla quale è rimasta ferita anche una quarta persona. L'auto è stata centrata da un'Audi Q3, guidata da una donna di 41 anni, che per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta. La conducente dell'Audi non è in pericolo di vita. Sul posto, con vigili del fuoco e 118, stanno operando i carabinieri di Vinovo. Le vittime sono due donne, di 49 e 74 anni, e un uomo di 75 anni. Il ferito, un uomo di 47 anni, è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

