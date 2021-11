Torino, uomo di 52 anni muore in auto: ucciso a colpi di pistola all'uscita dal bar

Un uomo di 52 anni è stato trovato morto all'interno della sua auto in via Gottardo a Torino alla periferia nord della città: secondo quanto confermano fonti investigative, si tratterebbe di omicidio. L'uomo sarebbe infatti stato colpito da un'arma da fuoco dopo essere appena risalito sulla sua auto dopo essere stato in un bar. La vittima era un incensurato.

L'omicidio è avvenuto vicino all'ospedale San Giovanni Bosco: sul posto gli uomini della Squadra mobile della Questura di Torino. Inizialmente si pensava al suicidio, successivamente la conferma da parte di fonti investigative che parla di omicidio come ipotesi più accreditata. A chiamare i soccorsi, afferma l'Adnkronos, è stato un passante che si è accorto dell'uomo accasciato in auto e pensando a un malore ha avvertito il 118. Tra i primi accertamenti da compiere anche stabilire l'ora del decesso.

