Ragazzina di 15 anni travolta e uccisa da un treno Stava andando a scuola

Tragedia a, alla stazione di. Una ragazzina di, studentessa, è morta questa mattina dopo essere finita sotto un treno regionale che andava da Torino a Milano: la Polizia ferroviaria è al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente, ma dalle prime informazioni sembra essere stato un incidente. La ragazza sarebbe inciampata per poi cadere sui binari mentre stava aspettando il treno per andare a scuola.Incastrata sotto il convoglio, al binario 4, la ragazza era stata estratta viva dai vigili del fuoco: i sanitari del 118 l'hanno rianimata a lungo, ma è stato tutto inutile. La 15enne è morta durante il trasporto in ospedale, mentre il binario 4 è stato chiuso e i viaggiatori del treno regionale coinvolto hanno proseguito con altri convogli.alla circolazione ferroviaria. Le indagini sulle cause dell'incidente sono affidate alla polizia ferroviaria. Il binario 4 è stato chiuso; l'incidente non ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina.