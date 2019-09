Morti in un incidente padre e figlia di 6 anni. Mamma e sorellina erano su altra auto

Una famiglia di Orbassano distrutta nella mattina di domenica a causa di un incidente d'auto. Padre di 46 anni e la figlioletta di sei (e non un bambino come appreso in un primo momento) sono morti sulla Torino -Pinerolo, all'altezza del comune di Piscina. L'auto su cui viaggiavano, una Mini, sarebbe esplosa dopo essere stata tamponata da un'altra auto, una Yaris, e finita contro il guardrail. Entrambe le auto hanno preso fuoco.A dare l'allarme, secondo il 118, sarebbe stata la moglie dell'uomo e madre della bambin, che viaggiava su un'altra auto con una bambina di pochi mesi e ha assistito impotente alla scena.