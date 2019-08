Anziana muore mentre fa la spesa. Il supermercato resta aperto: è polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Rivarolo Canavese, in provincia diin un supermercato a causa di un malore. La decisione di non chiudere il supermercato, continuando le vendite della merce, con il corpo senza vita della signora riverso per terra coperto solo da un telo bianco ha dato vita ad una vera e propria insurrezione da parte dei clienti.La donna si è accasciata all'ingresso del grande magazzino e il suo corpo è rimasto a terra, coperto da un telo bianco, per più di un'ora, in attesa dell'autorizzazione del pm. Il supermercato è nel frattempo rimasto aperto, scatenando l'indignazione di diversi clienti.Tra le polemiche per la decisione di non chiudere il supermercato, sono intervenuti sul posto gli uomini del 118 e i carabinieri. Il personale ha poi cercato di isolare la zona del cadavere dell'anziana, ma l'attività è comunque continuata regolarmente.