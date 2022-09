Apre un pacchetto di patatine e trova la sorpresa: un topo morto

Sorpresa. Ha aperto il pacchetto di patatine e dentro c'era un topo. Le sorprese nei pacchetti di patatine sono un gadget che ormai sembra passato abbondantemente di moda. E per fortuna. Almeno, quando si trova qualcosa di insolito all'interno, si è ben preparati al peggio. Anche se forse, al peggio non c'è mai fine. E lo dimostra la vicenda di questa donna, che ha trovato una sorpresa tra le più disgustose possibili.

La terribile sorpresa nel pacchetto di patatine

La povera malcapitata si chiama Esther De La Rosa ed è una donna messicana, che ha rivelato tutto con un video pubblicato su Twitter e TikTok. «Credevo fosse uno scherzo. Purtroppo non lo era», ha spiegato la donna, che con il filmato ha mostrato cosa c'era all'interno del pacchetto di patatine. Un topo, morto ma verissimo. Abbastanza per scatenare la psicosi un po' in tutto il Paese, almeno stando ai commenti di vari utenti.