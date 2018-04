Topo morto nella busta dell'insalata: marito e moglie sotto antibiotici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENOVA - Un topo nella busta dell'insalata. È la tremenda "sorpresa" che ha avuto una coppia genovese, che aveva acquistato l'insalata in un supermercato della zona e ne aveva già consumata una parte. Lo riporta il Secolo XIX: ora marito e moglie sono totto antibiotici e il topo è stato inviato ai laboratori dell'Arpal. La busta è risultata prodotta e sigillata nel bergamasco: sono scattati i controlli anche in Lombardia. Il supermercato dove è stata acquistata la busta ha deciso di ritirare tutte le altre ancora in vendita, in via precauzionale: fortunatamente il lotto della busta incriminata era già finito.