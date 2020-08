Sbatte contro un manufatto pesante sulla rotonda e va fuori strada: morto

TOLMEZZO - Una persona è morta per le conseguenze di un'uscita di strada avvenuta poco dopo le 11 a Tolmezzo, lungo l'arteria che conduce alla località di Illegio. Secondo una ricostruzione, per cause al vaglio dei Carabinieri della locale Compagnia, il conducente dell'auto ha urtato un manufatto presente sulla rotonda che conduce alla periferia della cittadina carnica. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e il personale sanitario, ma la persona coinvolta, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è deceduta all'istante. Considerata la dinamica e il mancato coinvolgimento di terzi, non si esclude che all'origine dell'uscita di strada, tra le altre cause, possa esserci stato un malore.

