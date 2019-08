Trovati morti i due fratellini dispersi in mare. Il padre ha rischiato la vita per salvarli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sonodispersi mare in località, in provincia di. I corpi sono stati recuperati da un intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ortona, i due ragazzini stavano facendo il bagno e si erano avvicinati alla zona degli scogli quando la corrente li ha trascinati. L'uomo è stato a sua volta salvato dai bagnini.Il papà dei ragazzi ha provato a nuotare e a salvare i figli, vedendo che erano in difficoltà. Secondo le testimonianze, l'uomo, forse a causa di un malore o del mare agitato, non è riuscito a raggiungere i figli ed è stato tratto in salvo. Assistito sul posto dal 118, per il genitore non è stato necessario il trasporto in ospedale: è rimasto in spiaggia ed ha seguito le operazioni di ricerca e recupero. I corpi sono stati individuati e recuperati dai sommozzatori dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi intervenuti con un gommone attrezzato per le ricerche in mare. Le immersioni si sono concentrate nei pressi della scogliera artificiale nel tratto di mare antistante lo chalet 'Punto Verdè. I sommozzatori hanno individuato prima il corpo di uno dei due, a circa tre metri di profondità, e poi quello del fratello. L'attività di ricerca in mare è stata coordinata dalla Direzione Marittima di Pescara.(FOTO D'ARCHIVIO)