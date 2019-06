Filma e fotografa bimbi nudi nella piscina del centro estivo: arrestato pedofilo

ROMA . Fotografa e filma minorenni nudi nello spogliatoio della piscina di un centro estivo e finisce in manetta. A far scattare l'allarme sono state le grida dei presenti, raccolte da un assistente della Polizia di Stato fuori servizio che si trovava nella struttura di Tivoli Terme con la famiglia. E' accaduto sabato pomeriggio. L'ispettore è intervenuto per fermare l'uomo, L.M., 30enne italiano, che secondo i presenti aveva filmato alcuni minori mentre si cambiavano all’interno degli spogliatoi. Il poliziotto dopo aver verificato che effettivamente nella memoria del cellulare vi erano immagini che ritraevano nudi alcuni minorenni, ha allertato tramite il 113 l’intervento di personale del Commissariato di Tivoli che ha accompagnato del fermato negli uffici di Polizia.



E' scattata anche una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, a Roma, dove, oltre ad una cospicua mole di materiale pedopornografico memorizzato in un computer portatile, sono stati sequestrati 417,400 grammi complessivi di marjuana. L.M. è stato arrestato per produzione e detenzione di materiale pedopornografico nonché per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Gip presso il Tribunale di Roma, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari.

