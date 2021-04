Non è un fotomontaggio, tir in bilico sul tetto di una palazzina: famiglie evacuate. «Abbiamo sentito un boato»

CACCAMO - Per colpa di una manovra sbagliata, in provincia di Palermo una palazzina abitata da sei famiglie si è svegliata con un tir... in testa: è successo stamattina intorno alle 8.30 a Caccamo, nel Palermitano, dove un mezzo pesante è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini, mettendo in pericolo un intero immobile. La palazzina è stata immediatamente fatta evacuare da carabinieri e vigili del fuoco mentre partivano i primi rilevamenti per capire la dinamica e soprattutto per rimuovere il tir. L'autocarro è rimasto lì per alcune ore, poi è stato recuperato nel pomeriggio grazie a due autogru che con un'operazione di sollevamento e tiro hanno rimosso il mezzo pesante riportandolo sul manto stradale.

Cosa è successo

«Abbiamo sentito un forte boato verso le 8.30 - dicono i residenti -, sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa. Ci siamo molto spaventati quando siamo dovuti uscire di corsa da casa. È una mattinata che non dimenticheremo mai».

