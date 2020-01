Auto si schianta contro la colonna di Tir: un morto sull'autostrada A14

Muore in A14 lungo la fila di Tir che intasa da due mesi l'autostrada . Un'auto è finita contro un mezzo pesante poco prima dell'uscita di Pescara nord, al km 369. L'auto si è infilata sotto al camion, nella parte posteriore e per il conducente non c'è stato scampo. Non si sa se ci sono altre persone nell'abitacolo. Lo schianto mortale è successo alle 16,30. Pare che in quel tratto ci fossero auto e mezzi pesanti incolonnati, come succede spesso da oltre due mesi per i restringimenti di carreggiata e i sequestri disposti dalla magistratura di Avellino. L'auto non è riuscita a fermarsi ed è finita contor il tir. Al momento ci sono tre chilometri di coda in direzione Ancona. Della persona deceduta - si tratta di un uomo - non sono state ancora rese note le generalità.

LEGGI ANCHE:

Caos, file e polemiche sull'A14. Il giudice accoglie l'istanza: tornano i mezzi pesanti sul viadotto Cerrano

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA