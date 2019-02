Camionista distratto incastra il Tir sotto il ponte della ferrovia: traffico paralizzato

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse non ha calcolato bene le misure o semplicemente a causa di errate indicazioni stradali, l'autista di un Tir è finito con l'autoarticolato. E' accaduto nel pomeriggio di oggi 24 febbraio in via San Marco dove è intervenuta la seconda squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a smontare il condizionatore dal tetto della cabina del camion,e sgonfiato le ruote del mezzo riuscendo così a disincastrarlo da sotto il ponte. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno eseguito una verifica del ponte per verificare che non vi fossero danni che ne potessero compromettere la stabilità. Sul posto anche la Polizia locale.