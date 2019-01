In metro all'appuntamento: scaricato prima di arrivare. La ragazza: «Aveva mentito»

di Domenico Zurlo

Sotto il suo post, decine di commenti di ragazzi e ragazze che gli davano ragione: «Dovevi rispondere che avevi portato la Ferrari dal meccanico», gli suggeriva un utente, tra i tanti a consolare Massimo dicendo che una ragazza così era meglio perderla che trovarla. Lui però, non contento dell’esperienza negativa, voleva comunque incontrare Chiara: non per uscirci, ma per capire se davvero la pensa così, ha detto poi qualche giorno dopo a Repubblica. «Spero che davvero non la pensi così e che la sua sia stata solo una scusa - le parole del 45enne, programmatore software - almeno avrebbe un senso».

Ero restia, ma sembrandomi una brava persona accetto. La sua risposta fu ‘Saprò meritarmi la tua fiducia’, corredata da cuoricini (di cui spesso abbondava). Si è preso un due di picche perché se lo meritava».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era andato ale ci era andato in metropolitana: tutta Italia ormai conosce la storia di questo ragazzo, di nome, e della sua fiamma. Il giovane aveva raccontato tutto su Facebook, sul profilo di, affermando come fosse stato scaricato ancor prima dell’inizio dell’appuntamento dopo aver scritto alla ragazza che stava arrivando sul posto in metro. «Non si va ad un appuntamento in metro», gli avrebbe risposto lei. La notizia èE dopo giorni di ricerca, è spuntata fuori anche lei: Chiara, 35 anni, la protagonista della storia,, e che invece ha tutta l’intenzione di difendersi con energia. La ragazza ha voluto mettere i puntini sulle i: «L’appuntamento è saltato perché questa persona si era presentata già mentendo - le sue parole - sono basita. Mi chiamo Chiara, sono una maestra di scuola materna e non ho Facebook per via del mio lavoro. Una mia collega mi ha permesso gentilmente di utilizzare il suo profilo per difendermi da un’argomentazione assurda nonché privata».I due si eranoe si erano dati appuntamento in piazza San Carlo. «Abbiamo iniziato a scriverci a dicembre, dopo qualche giorno decidiamo di vederci per un caffè - racconta -Il tutto perché, a dire di Chiara, pochi giorni prima avevaad una conoscente e quest’ultima le aveva detto che. Perciò la decisione di ‘bidonare’ il suo spasimante, per far capire a un certo tipo di uomini che non sempre possono fare ciò che vogliono senza che nessuno dica loro nulla. Quanto alla metro, era solo un post scriptum («Puoi venire in metro ad un appuntamento?», scriveva nel finale del suo sms): «Non ci sarei andata a prescindere, fosse venuto pure su una Lamborghini».E infine la giustificazione finale, una delusione dal passato: «a San Valentino, in mezzo a una strada - il suo dramma - Venne a prendermi, non scese nemmeno dall’auto e mi disse che tra noi era finita». Certamente una storia commovente, se non fosse che forse il povero Massimo non dovrebbe pagare colpe di altri: per questo ci auguriamo che alla fine dei conti i due si conoscano e si innamorino.