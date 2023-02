«Ho 21 anni e mia figlia 15, i professori non mi prenderanno sul serio», Tiktoker diventa virale

"Io che guido lungo la strada mi rendo conto di avere 21 anni e una figlia quindicenne". Una mamma di sei anni più grande della figlia si lamenta della sua condizione. Lei si chiama Hunter Nelson, del Kentucky, e la sua confessione su TikTok ha collezionato oltre 8,2 milioni di visualizzazioni. "Nessun altro genitore o membro dello staff del suo [liceo] mi prenderà sul serio ", ha continuato sul social network. "Riesco già a sentire le persone che mi chiedono in che classe sono quando vado ai suoi eventi".

"Come posso insegnarle a guidare quando riesco a malapena a scendere in strada?". Nelson ha chiesto nel video, che ha sottotitolato, "Adoro pensare troppo". E il suo post strabiliante ha suscitato un'esplosione di domande da parte dei commentatori preoccupati.

Le domande e le risposte

"Avevi sei anni quando hai avuto un bambino?" ha chiesto uno spettatore informatico scosso. "Questo video fa sembrare che tu abbia avuto un figlio all'età di 6 anni, è quello che volevi che sembrasse?", ha scritto un altro. "Non ho avuto un bambino quando avevo 6 anni", ha assicurato a un pubblico di oltre 3,9 milioni. "Recentemente ho chiesto la tutela di mia sorella qualche mese fa... ho sentito che il modo migliore per mantenere mia sorella al sicuro, felice e per soddisfare tutti i suoi bisogni e desideri era venire a vivere con me".

L'infanzia difficile

Nelson ha spiegato che il loro padre è morto nel 2015 e che anche la sua sorellastra, Gracie, della Carolina del Nord, aveva perso la madre poco dopo. E dopo aver appreso che Gracie correva il rischio di essere messa in affidamento dopo la morte di sua madre, Nelson ha presentato una petizione ai tribunali per la tutela dell'adolescente. "È legale al 100%", ha osservato nel video. Ma diventare un genitore dall'oggi al domani per la sua sorellina ha scatenato un grande dramma familiare. In uno snippet separato, Nelson ha rivelato di aver ricevuto una serie di minacce di morte da membri della linea di sangue materna di Gracie, che non volevano che le fossero concessi i diritti dei genitori. La zia della ragazza ha persino assunto un avvocato nel tentativo di contrastare la sua richiesta di custodia. Nelson ha anche ammesso che anche Gracie ha protestato contro la sua mossa per la tutela.