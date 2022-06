TikTok, la star in lacrime: «hanno ucciso mio figlio il giorno prima del suo compleanno, aiutatemi a trovare il killer»

Dramma negli Usa. Una star di TikTok dell'Alabama chiede aiuto per rintracciare l'assassino di suo figlio adolescente, morto solo un giorno prima di compiere 19 anni. Ophelia Nichols, che ha sette milioni di follower, ha pubblicato un video in cui chiedeva disperatamente aiuto per trovare l'assassino del figlio Randon Lee. «La voce si sta spargendo e devo farlo sapere a tutti. Sto facendo questo video per un motivo. Non vi ho mai chiesto niente, ma ho bisogno del vostro aiuto per questo», racconta la Nichols in lacrime.

TikTok, la star in lacrime per il figlio morto

«Oggi sarebbe stato il 19° compleanno del mio bambino. Mio figlio è stato assassinato. Gli hanno sparato e ho questo odio nel cuore che non riconosco, perché non ho mai provato odio per nessuno», ha continuato nel video Ophelia. «Questo individuo ha preso la vita di mio figlio e so che è là fuori nella mia città. Quella gente è là fuori e respira, mentre mio figlio è morto. Aveva appena 18 anni. Questa è la parte migliore della vita di qualcuno. Voglio che guardi mio figlio. Questo è mio figlio. E me l'hai portato via», dice mentre singhiozza. «Qualcuno sa chi ha fatto questo a mio figlio e sto chiedendo l'aiuto di qualcuno».

Nichols ha detto che suo figlio è stato colpito a colpi di arma da fuoco in una stazione di servizio Exxon intorno alle 7:45 di venerdì. Ha poi guidato verso una seconda stazione, Energizer, nella città di Prichard, in Alabama, vicino a Mobile, dove è stato trovato morto per le ferite riportate. Il suo video straziante è già riuscito ad accumulare quasi 19 milioni di visualizzazioni in un solo giorno.

