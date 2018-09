Il carica batteria della bici elettrica innesca l'incendio: tutto distrutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Fiamme in garage, distrutta auto e bici. Alle 12.40, di oggi sabato 8 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brega a Tezze sul Brenta per un incendio divampato all’interno di un piccolo capannone di circa 150 metri quadri, adibito a garage della vicina abitazione. Nel rogo sono bruciate un’auto e una bici elettrica, ma l'intero ambiente era annerito dal fumo. I pompieri arrivati da Bassano con due automezzi hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento a un’altra autovettura portata fuori in tempo e un camper. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco potrebbero essere state innescate da un’anomalia elettrica, durante il caricamento della batteria della bici elettrica.