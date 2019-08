Texas, spara a caso sulla folla: almeno due morti e 20 feriti

Il New York Times citando Jerry Morales, il sindaco di Midland, riferisce che i morti al momento sono due e i feriti 20.



«Riteniamo ci siano due sparatori in due diversi veicoli». Lo afferma la polizia di Midland, in Texas, sottolineando che i due veicoli in questione sono un Toyota e un van del Us Postal Service. Uno degli uomini che ha aperto il fuoco è stato fermato ed è sotto custodia della polizia. Lo riporta Cbs citando alcune fonti.

this is real happening in Odessa , everyone please stay home and be safe , me and some coworkers witnessed the white van shooting and hitting a cop car pic.twitter.com/vM8tEoZkT6 — Kristen (@kmjuarezz) August 31, 2019

Sparatoria in. Almeno due o tre uomini hanno colpito un agente e preso di mira i passanti a caso, a Odessa e Midland, due città distanti una trentina di chilometri sparando a caso da un veicolo in movimento. Lo riportano i media americani.