Il testimone dello sposo picchia la sposa al matrimonio, coppia divorzia a poche ore dalle nozze

Ultimo aggiornamento: 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Steffan Wilson ed Erin Mason-George si erano sposati da poco in una località del Galles, i due si erano giurati amore eterno, fino a quandonon haproprio durante il ricevimento di nozze.Tomos Rhydian Wilson sarebbe andato su tutte le furie dopo che la cognata ha chiesto a lui e ad altri membri della sua famiglia, di andare a letto perché erano tutti troppo ubriachi e le stavano rovinando la festa. Un'offesa troppo grande per il giovane che ha iniziato a gridare al fratello che non avrebbe mai dovuto sposarla per poi afferrare la donna, gettarla in terra e trascinarla per il vestito da sposa per le scale.I fatti, come riporta il Sun , risalgono allo scorso luglio, ma in questi giorni sono emersi i dettagli della lite familiare dopo che il ragazzo è stato condannato per aggressione. Tomos dovrà svolgere 240 ore di lavoro non retribuito e anche a risarcire Erin, le sue sorelle e sua madre. La lite però ha compromesso anche il matrimonio tra i due ragazzi che non si sono più visti e sentiti dal giorno delle loro nozze.