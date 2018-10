A sette anni rifila una testata alla maestra in classe alla scuola elementare

Choc nella classe di una scuola elementare di Coverciano, a Firenze. Un alunno di una seconda elementare ha colpito con una testata la maestra durante la lezione: l'insegnante è finita all'ospedale.







Il fatto è successo giovedì mattina, nel plesso scolastico è dovuta arrivare addirittura un’ambulanza del 118: è ripartita con a bordo una maestra, colpita da una testata sul naso. Il giorno prima, in mensa, il bambino aveva lanciato un coltello prima di essere bloccato dalle maestre, mentre i compagni di classe erano tutti sotto choc.



Benché il caso sia noto ormai da mesi, non è stato preso alcun provvedimento per la tutela degli altri bambini e del corpo docente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA