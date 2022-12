Dresda, uomo armato con degli ostaggi in un centro commerciale. La Bild: uccisa una donna. Chiuso anche il mercatino di Natale

Paura a Dresda, in Germania, dove è in corso un'operazione di polizia nel centro della città. Evacuato il centro commerciale Altmarktgalerie e le zone adiacenti per una presa di ostaggi. Lo riferiscono fonti della polizia della città tedesca, che non hanno voluto confermare le voci di una sparatoria, con una persona colpita nel centro commerciale. Chiuso anche il mercatino di Natale di Striezelmarkt.

🚨 Polizeieinsatz in #Dresden🚨

Aktuell kommt es im Bereich der #AltmarktGalerie zu einem Polizeieinsatz, nach einer Geiselnahme.



Bitte meiden Sie den Bereich. Der #Strietzelmarkt bleibt vorerst geschlossen. Wir werden hier weiter informieren: https://t.co/sRdMhoYvqK #dd1012 pic.twitter.com/MlQUCTglml — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 10, 2022

Secondo le informazioni della Bild, un uomo, che avrebbe ucciso una donna di 70 anni, sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando dei colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi. Poco dopo aver ucciso la donna, secondo lo stesso giornale, avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che «tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo».

In aggiornamento