Terremoto, paura in Calabria scossa di 3.3 in provincia di Vibo Valentia. Tanta paura

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata questa mattina in provincia di Vibo Valentia . Non sono segnalati danni a Francica, il comune del vibonese, dove stamani è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. Una pattuglia dei carabinieri della stazione, dipendenti dalla compagnia di Vibo Valentia, sta perlustrando l'area per ulteriori verifiche che al momento non hanno dato esito.