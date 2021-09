Terremoto Valdobbiadene di 3.6, allarme per lo sciame sismico in provincia di Treviso

Terremoto in Veneto in provincia di Treviso . Ad essere interessata la zona di Valdobbiadene , al confine con la provincia di Belluno. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 16.20 a una profondità di 11 km, epicentro 5 km a nord est della cittadina del prosecco. Il terremoto è stato avvertito chiaramente in una vasta area, da Treviso a Belluno e ha creato allarme tra i cittadini in particolare nei paesi vicini come Segusino e Miane. Non si segnalano danni al momento, ma grande spavento tra gli abitanti. Diverse persone hanno telefonato al centralino dei vigili del fuoco per segnalare di aver sentito la scossa e chiedere informazioni sulle conseguenze. Il sisma delle 16.20 è l'ultimo evento di un lungo sciame in corso da ieri. Due scosse ravvicinate, di 3.4 e 3.6, erano state registrate alle 2.45 e 2.46 del mattino. Alle 3.32 nuovo terremoto di 2.7, alle 6.26 di 2.5.

APPROFONDIMENTI MEDITERRANEO Terremoto Creta di 6.1, paura sull'isola greca: almeno un morto... IL CASO Amatrice, arrivano bollette per le case crollate 5 anni fa AUSTRALIA Terremoto a Melbourne, scossa di 6.0: paura in strada, le immagini... MONDO Grecia, terremoto a Creta: le immagini dei crolli

Terremoto, i fondi del Recovery Plan per rilanciare il Centro Italia: 1,78 miliardi di investimenti e sostegni

Ultimo aggiornamento: 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA