Due scosse in provincia di Udine: la più forte alle 9.16. Avvertito a Belluno

Una forte scossa diè stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 9.16 in provincia di. Una replica con epicentro poco distante è stata registrata alle 9.47.L'epicentro è stato localizzato, per il primo evento, a 4 km da Forni di Sopra, nel cuore delle Dolomiti friulane. La scossa è stata distintamente percepita dalla popolazione con una magnitudo di 3.8 anche a Sauris, Lorenzago, Vigo, Domegge e Lozzo di Cadore e fino a. Al momento non vi sono segnalazioni di danni alle persone o cose.Una seconda scossa, di magnitudo inferiore e pari a 2.4 è stata registrata alle 9.47, stavolta con epicentro a 4 km da Forni di Sotto.