Terremoto, forte scossa in Turchia: paura a Istanbul e Smirne

Fortissima. Paura aper una forte scossa di terremoto registrata alle 19.23. Il sisma ha avuto magnitudo di 5.6 poi corretta in 5.1 ed è stato registrato neldella Turchia , con epicentro nel distretto di Ayvacik della provincia di Cannakale, vicino allo stretto dei Dardanelli. La profondità registrata è stata di soli 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito in diverse altre province, comprese Istanbul e Smirne. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose, ma c'è stato grande allarme tra la popolazione. Lo riportano media locali.