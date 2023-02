Terremoto di magnitudo 5.1 nel centro della Turchia, superati i 45mila morti

Nuovo terremoto in Turchia. Oggi si è registrato un sisma di magnitudo 5.1 è stato registrato nel distretto di G”ksun, nella provincia centrale di Kahramanmaraş in Turchia. lo ha riferito l'agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad, come riporta Anadolu. La profondità del terremoto è stata determinata in 12,18 chilometri.

Terremoto a Fiume di 5.0, sentito anche a Trieste

Angelo Zen, trovato senza vita il corpo dell'italiano disperso dopo il terremoto in Turchia. Bilancio di oltre 40mila vittime