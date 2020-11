Terremoto, Sicilia: scosse nella notte, la più forte di 3.4. Epicentro a Troina in provincia di Enna

Terremoto, almeno tre scosse sono state registrate in Sicilia nelle prime ore di oggi, mercoledì 18 novembre 2020: la più forte di 3.4, con1 epicentro in provincia di Enna, a Troina. La scossa di terremoto più forte è stata di magnitudo 3.4 ed è stata registrata alle 3.06 nel nordest della Sicilia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro 9 km a nord di Troina. Non si segnalano danni a persone o cose.

Le altre scosse sono state registrate da Ingv alle 2.58 (magnitudo 2.2) e poi alle 3.29, ancora di magnitudo 2.2.

Ultimo aggiornamento: 09:09

