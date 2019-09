Terremoto vicino Salerno, una forte scossa di magnitudo 4.3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scossa è stata registrata alle 21.55 e ha come epicentro due chilometri a nord di Orria, provincia di Salerno. Secondo l'Ingv il terremoto è avvenuto a una profondità di 325 km.L’epicentro è stato localizzato quindi a latitudine 40.32 e longitudine 15.18, con una profondità di 325 chilometri. Fortunatamente non è avvenuto in superficie, altrimenti avrebbe avuto un impatto ben peggiore. E infatti al momento non ci sono fortunatamente segnalazioni riguardo danni a cose o persone. L’attenzione comunque resta alta per quanto riguarda l’attività sismica in Italia.