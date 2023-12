Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.6: sentito anche a Messina, epicentro a S. Samo. Paura e gente in strada

Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.49 dall'Ingv in provincia di Reggio Calabria, con epicentro a S Samo. Il sisma è avvenuto a una profondità di 14 km. Sono moltissime le segnalazioni sui social che confermano come la scossa sia stata avvertita distintamente dalla popolazione. Il sisma è stato avvertito anche in Sicilia nell'area di Messina.

Il sindaco: «La gente è ancora fuori dalle case per la paura»

«La scossa si è sentita in maniera abbastanza forte.

La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura». Lo afferma all'Adnkronos Paolo Pulitanò, il sindaco di Samo (Reggio Calabria), paese vicino all'epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata stamattina. Il primo cittadino precisa che «la situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni». Per precauzione, fa sapere, «oggi le scuole saranno chiuse e insieme ai tecnici verranno svolti i controlli sul territorio».