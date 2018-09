Terremoto, forte scossa 4.2 a Reggio Calabria: avvertita anche a Messina

Terremoto registrato in zona Reggio Calabria. Secondo i dati rivisti dall'Ingv la scossa registrata alle 07:24 nella costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), con coordinate geografiche (lat, lon) 38.38, 15.73 ad una profondità di 11 km, è di magnitudo 4.2. La scossa è stata avvertita anche in Sicilia, in particolare a Messina.



La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa subito in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate, l'evento - con epicentro localizzato tra i comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla in provincia di Reggio Calabria - risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati al momento danni a persone e cose.



In seguito alla scossa di terremoto è stato bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno. La decisione è stata presa, come da prassi, per una verifica degli impianti. Carrelli di Rfi sono al lavoro per verificare la tratta e accertare se vi siano stati danni.



La Protezione civile della regione Calabria ha inoltre smentito «categoricamente» le «voci ingiustificate di una possibile allerta tsunami che ha generato panico tra la popolazione residente nei comuni ricadenti lungo la Costa Viola», nel reggino. La stessa Protezione civile, è scritto in una nota, «si riserva di sporgere denuncia contro ignoti alle autorità competenti per procurato allarme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA