Terremoto a Porto Rico, magnitudo 5.8: blackout sull'isola, danni agli edifici

Terremoto a Porto Rico: una scossa di magnitudo 5.8 della scala Richter è stata registrata questa mattina, provocando danni agli edifici ed un blackout. Il sisma, secondo quanto riferito dall'Us Geological Survey, è avvenuto alle 6.32 ora locale nel sud dell'isola, ad una profondità di 10 chilometri. Non è stato diramato un allarme tsunami.

An early-morning earthquake struck Puerto Rico on Monday, the US Geological Survey said. It's not immediately clear whether the quake caused any significant damage or injuries. https://t.co/yvE8U4k4JO