Terremoto in Toscana di magnitudo 3.2, avvertito anche in Emilia Romagna. Paura sui social

Terremoto nella zona di Pistoia. Una scossa di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5 è stata registrata oggi poco prima delle 16. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. La scossa è stata avvertita anche in Toscana ed Emilia Romagna. Molti utenti sui social hanno riportato la loro esperienza.

APPROFONDIMENTI IL SISMA Paura nelle Marche per una forte scossa di terremoto. Epicentro in...

LEGGI ANCHE

Paura nelle Marche per una forte scossa di terremoto. Epicentro in Bosnia, magnitudo 6.0: trema tutto l'Adriatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA