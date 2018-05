Terremoto a Piacenza, torna la paura in Emilia Romagna «Sentito a Parma e Fidenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna l'incuboin Emilia Romagna. Una forte scossa è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure L'isituto nazionale di vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più vicina all'epicentro è Gropparello, distante solo 4 chilometri, ma il sisma è stato avvertito chiaramente aNon sono per il momento segnalati danni a persone o cose. Dieci minuti più tardi, alle 18.5, replica di 2.6.Nel primo pomeriggio un'altra scossa era stata registrata al largo della costa in provincia di Reggio Calabria. La scossa, delle ore 13.01, è avvenuta a una profondità di 34 km.