Terremoto, forte scossa di 5.2 in Iran: paura tra la gente scesa in strada. La terra trema anche a Creta

Terremoto, una forte scossa di magnitudo 5.2 ha scosso la città di Dogonbadan, nella provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad, nel sud-ovest dell'Iran. Lo ha riferito la tv di Stato. La scossa, avvenuta alle 13.41, con ipocentro a 10 km di profondità, ha spinto le persone a scendere in strada ed è stata sentita anche in altre città della provincia di Khuzestan. Non si hanno al momento notizie di danni o vittime.

Un'altra forte scossa della stessa magnitudo di 5.2 ha scosso anche Creta, in Grecia, poco dopo la mezzanotte.

Ultimo aggiornamento: 12:51

