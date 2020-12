Terremoto a Reggio Calabria: scossa magnitudo 3.9 avvertito nel sud della regione (e anche a Messina)

Terremoto oggi a Reggio Calabria. Un sisma di magnitudo 3.9, con parecchie repliche, è stato avvertito alle 11.57 a Roccaforte del Greco a profondità di 18 km. Il sisma è stato avvertito in diversi comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria sia nella Piana di Gioia Tauro che nella Locride. Qualcuno lo ha avvertito anche in alcune zone di Reggio città e anche a Messina è stato avvertito.

Nella zona dell'epicentro, dove il movimento tellurico è stato più forte. qualche persona è scesa in strada. Paura e chiamate ai vigili del fuoco ma al momento non si hanno notizie di danni per persone o cose. Le repliche più importanti alle 12.00 (2.3), alle 12.08 (2.1) e alle 12.12 (2.6).

