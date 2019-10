Terremoto nell'Aquilano di 3.1, sentito ad Amatrice paura ma nessun danno

Terremoto

, la terra è tornata a tremare oggi in Abruzzo.

Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 14.29 a profondità di undici chilometri ed epicentro 2 km a sud di Capitignano ( L'Aquila ), comune del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in molti comuni dell'Aquilano come Montereale, ma anche a Pizzoli, Amatrice e nel capoluogo L'Aquila. Al momento non risultano danni a persone o cose.