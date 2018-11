Terremoto in Alaska, strade crollate Anchorage devastata, allerta tsunami

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un forte terremoto - di magnitudo stimata per ora sui 6.9 - è avvenuto a soli 12 chilometri da, la capitale dell'. La terra ha tremato alle 8.29 locali (18.29 ora italiana) a una profondità di 20 chilometri. La situazione è resa ancora più critica per un'allertache interessa in queste ore tutta la costa meridionale dello stato. Secondo il "National Weather Service" l'allarme riguarda l'area del Cook Inlet. Dalle prime notizie pare che la città sia rimasta senza corrente e ponte sarebbe addirittura crollato un ponte.Alcuni media americani riferiscono che le persone sono corse fuori dalle case e dai loro uffici in cerca di riparo. Numerose persone residenti nella zona costiera sono state evacuate e portate nell'entroterra, a causa proprio dell'emergenza tsunami. Non è ancora chiara l'entità dei danni prodotti dal sisma, ma i primi commenti su Twitter mostrano uno scenario critico nella zona interessata.