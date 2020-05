Paura in Nevada, terremoto di magnitudo 6.4: scossa avvertita fino a San Francisco

Paura in America. Un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito il Nevada, a circa 225 miglia a nord-ovest di Las Vegas, vicino al confine con la California, secondo il sondaggio geologico statunitense. Il sisma è avvenuto alle 4:03 ora locale, afferma l'USGS. Era profondo 4,7 miglia. Sono state segnalate almeno quattro scosse di assestamento. Si trovava a circa 35 miglia a ovest della città di Tonopah, a est della catena montuosa della Sierra Nevada. La scossa è stata avvertita anche a San Francisco.

An earthquake with an initial magnitude of 6.4 has hit Nevada, about 225 miles northwest of Las Vegas near the California border, the US Geological Survey says. At least four aftershocks have been reported. https://t.co/hIvgOhRHLW

— CNN (@CNN) May 15, 2020