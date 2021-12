Terremoto a Milano, l'epicentro a Bergamo: forte scossa di magnitudo 4.4. Prime verifiche: «Nessun danno»

Una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita nella zona di Milano. Una scossa di magnitudo 4.4, con epicentro nella provincia di Bergamo. L'evento sismico, che è durato alcuni secondi, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione: in tanti sui social affermano di aver sentito la scossa, decisamente forte.

Secondo quanto afferma l'Ingv sui suoi canali ufficiali, il terremoto è avvenuto alle 11.34 e l'epicentro è nella provincia di Bergamo: la magnitudo registrata è di 4.4. Come si legge sul sito Ingv, il terremoto è avvenuto a 2 km a est di Bonate Sotto (Bergamo), ad una profondità di 26 km.

La scossa è stata avvertita distintamente anche in tutta la provincia di Pavia, così come nel milanese, dove i palazzi e le case hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Il centralino dei Vigili del fuoco è stato subito tempestato di telefonate. Dai primi accertamenti, twittano i Vigili del fuoco, non ci sarebbero danni.

🔴 Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richieste di soccorso sono giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco [#18dicembre 11:55] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

Ultimo aggiornamento: 12:18

