Terremoto tra L'Aquila e Teramo in serata Paura tra la gente

Paura in serata inper una scossa di terremoto molto vicina alla superficie che è stata avvertita dalla popolazione chiaramente acome a. L'Ingv ha rilevato una magnitudo dialle 21.26 a profondità di sei chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono Pietracamela e Isola del Gran Sasso. Molte telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora non sono segnalati danni a persone o cose.