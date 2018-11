Terremoto in Irpinia, scossa a ora di pranzo: paura in strada e scuole evacuate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scossa dialle 12,18 indi magnitudo 3.0. La scossa registrata a ora di pranzo è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, che si è riversata in strada. Alcune scuole sono state evacuate in via precauzionale. L'epicentro è stato localizzato nel Comune di Paternopoli. La Prefettura di Avellino e la Protezione Civile si sono prontamente attivate.