Terremoto, forte scossa 6.8 in Indonesia: allarme tsunami, è panico. Scatta evacuazione

​Terremoto, forte scossa di 6.8 in Indonesia: allarme tsunami, ordinata l'evacuazione. Ai residenti in alcune aree è stato ordinato di evacuare. La forte scossa di terremoto di 6.8 è stata registrata a Est dell'isola di Sulawesi, in Indonesia, e le autorità hanno lanciato un allarme tsunami. Il terremoto è stato localizzato è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) -1.81, 122.63 ad una profondità di 20 chilometri.

panico tra gli abitanti del luogo che sono scesi in strada. L'epicentro del sisma di 6.8 è in mare, lontano da Palu, la città devastata da un terremoto e conseguente tsunami che ha causato oltre 4.000 vittime lo scorso settembre. La scossa è stata comunque avvertita a Palu e ha causato iltra gli abitanti del luogo che sono scesi in strada.

