Terremoto in Val Pescara, erano decenni che non si sentiva un sisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Breve scossa di terremoto ieri nella Val Pescara, 2,6 di intensità con epicentro a Scafa (Pescara) e una profondità di quasi 20 km. La terra ha tremato per pochi secondi e nei piani alti delle case è stata sentita nettamente: da Torre dei Passeri a Tocco a Casauria in molti si sono riversati nelle strade. È la prima volta da decenni che una scossa viene percepita nettamente in questa zona.