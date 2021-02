Terremoto Grecia e Turchia: forte scossa di 5.2 nel Mar Egeo, paura sulle isole e sulla costa

Terremoto in Grecia e Turchia: una forte scossa di 5.2 è stata registrata stamani alle 5.46 nel Mar Egeo e ha spaventato la popolaione sulle isole greche e sulla costa turca. L'epicentro è stato registrato 10 miglia a Sud dell'isola greca di Nisida Garmpias, vicino a Lesbo, nell'Egeo settentrionale. Il sisma è stato registrato dall'Osservatorio nazionale di Atene e dall'Istituto di ricerca sui terremoti di Istanbul, che lo ha clasificato come un terremoto di magnitudo 5.2.

APPROFONDIMENTI IL SISMA Terremoto oggi a Belluno: epicentro tra Sois e Giamosa, magnitudo 3.0...

Poche ore dopo la scossa di terremoto di 5.2 sono state segnalate altre scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito dai residenti dell'isola greca di Lesbo nella provincia turca di Izmir, e a Karaburun.

#Greece

▪︎A moderate earthquake of magnitude 5.1 on the Richter scale shortly before hit the Greek island of Lesvos (Mytilene) at a depth of about 11 km without any damage being recorded

This includes the island of Lesvos, the largest refugee camp in Greece.#Earthquake pic.twitter.com/lpkXvNvXUd

— Daily Weather (@wetter_ar) February 1, 2021