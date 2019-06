Terremoto, violenta scossa in Giappone: allarme tsunami

Meteo, nel weekend caldo alle stelle: «Punte di 43-44 gradi». Da venerdì sarà estate piena​

È rientrato l'allarme tsunami lunga la costa nord-occidentale del Giappone dopo il terremoto di magnitudo 6.4 che ha interessato le prefetture di Yamagata, Niigata e Ishikawa. Lo ha reso noto la l'Agenzia meteorologica nazionale (Jma), comunicando che l'epicentro è stato registrato a 10 chilometri di profondità a largo delle costa di Yamagata. Non si registrano anomalie nella centrale nucleare Kashiwazaki-Kariwa, rende noto il gestore dell'impianto, Tepco. I servizi dei treni super veloci Shinkanesen nella prefettura di Yamagata hanno ripreso a funzionare.

. Il Japan Times, dal proprio profilo Twitter, riferisce che è stata registrata una scossa di magnitudo 6.8 a Yamagata, a circa 380 km a nord di Tokyo. È stato emesso un allarme tsunami, poi rientrato, per le prefetture di Yamagata e Niigata e per l'area di Noto nella prefettura di Ishikawa.(15.22 in Italia) con epicentro nella prefettura di Niigata, rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato un allarme tsunami, misurando l'intensità della scossa in 6.8 sulla scala nipponica (Shindo) che arriva a un livello massimo di 7.Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose. ma si avverte la popolazione ad allontanarsi dalla costa. Il terremoto ha interessato le prefetture di Niigata e Ishikawa sul versante centro occidentale. I servizi ferroviari nella prefettura di Niigata sono stati interrotti.