Terremoto a Fukushima, magnitudo 5.5: nessuna allerta tsunami

Terremoto a Fukushima, in Giappone, dove un sisma di magnitudo 5,5 ha colpito è stato avvertito alle 7.37 (le 11.37 in Italia) e il suo epicentro è stato localizzato a una profondità di 80 chilometri. Non è stata diramata un'allerta tsunami.

Ultimo aggiornamento: 12:33

