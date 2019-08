Terremoto in Toscana, allarme tra la popolazione nel pomeriggio

Terremoto centro Italia: a tre anni dal sisma nulla è cambiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una dI terremoto di magnitudo 2.9 della scala Richter si è verificata questo pomeriggio alle 15.23 al confine tra i comuni di Montespertoli ( Firenze ) e Montelupo Fiorentino (Firenze). Lo ha rilevato la sala sismica dell'Ingv di Roma L'evento è avvenuto a 9,5 chilometri di profondità con epicentro in zona Botinaccio ed è durato 32 secondi. Il sisma è stato ampiamente percepito nella zona dell'. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Altre scosse, più lievi, si erano verificate in zona lo scorso 23 agosto alle 18.22 (1,6) e il 19 agosto alle 11.59 (1,7).