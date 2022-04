Scossa di terremoto, il cratere trema ancora. Magnitudo 2.9, epicentro nei Sibillini

Scossa di terremoto segnalata dall'Ingv nella zona del cratere, l'area colpita dal terremoto del 2016 tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. La scossa alle 10.12 di oggi, 17 aprile 2022, giorno di Pasqua, di magnitudo 2.9 ha avuto come epicentro i Sibillini, gremiti di turisti per il giorno festivo, ed è stata localizzata dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma a Norcia a una profondità di 9 kim. È stata distintamente avvertita anche nel versante marchigiano. L'epicentro del terremoto è infatti a 8 chilometri da Castelsantangelo sul Nero, 12 da Visso e 13 da Ussita. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

